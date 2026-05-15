Ministerio de Educación suspende diálogo con el Magisterio rural en Santa Cruz tras incidentes

El Ministerio de Educación informó la suspensión de la mesa de diálogo prevista para este viernes 15 de mayo con dirigentes del Magisterio rural en Santa Cruz de la Sierra, luego de los hechos registrados en instalaciones de esa cartera de Estado en La Paz.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la decisión fue asumida “en resguardo de la seguridad e integridad física y emocional” de autoridades, colaboradores y efectivos policiales que se encontraban en el lugar durante los incidentes.

Según el pronunciamiento, los hechos afectaron directamente al personal del Ministerio, por lo que la reunión programada quedó suspendida hasta nuevo acuerdo entre ambas partes.

“El Ministerio de Educación reafirma su compromiso permanente con el diálogo como el camino legítimo para atender las demandas del sector”, señala parte del comunicado.

La institución también expresó su disposición a retomar el encuentro con el Magisterio rural en una fecha y lugar que brinden las garantías necesarias para desarrollar un proceso de concertación “en un clima de respeto y convivencia pacífica”.

El documento está fechado en La Paz este 14 de mayo de 2026 y remarca que el objetivo será continuar construyendo consensos orientados al fortalecimiento del sistema educativo del país.

La suspensión del diálogo se produce en medio de movilizaciones y protestas impulsadas por maestros que exigen atención a distintas demandas relacionadas con el sistema educativo.

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