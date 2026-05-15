La Cámara de Senadores sancionó la denominada Ley de Alivio Tributario, una norma orientada a reducir la mora fiscal, facilitar la regularización de deudas y fortalecer la reactivación económica mediante el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias.

El proyecto fue aprobado durante la 111.ª sesión ordinaria, tras su tratamiento en las estaciones en grande y detalle, y obtuvo el respaldo de más de dos tercios del pleno camaral. La norma será enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Antes de la votación, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, expuso ante el pleno los alcances técnicos y financieros de la propuesta.

Principales medidas de la norma

La Ley establece medidas extraordinarias y de aplicación única para contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional.

Entre los principales beneficios se incluye la condonación de deudas tributarias, intereses, multas y sanciones correspondientes a periodos anteriores a enero de 2018, además de obligaciones vinculadas a la gestión 2020.

Asimismo, la norma contempla mecanismos de regularización para deudas acumuladas entre 2018 y 2025, permitiendo pagos al contado o planes de hasta 36 cuotas mensuales, con eliminación parcial de intereses y sanciones. El plazo para acogerse a estos beneficios será de 120 días, con posibilidad de ampliación hasta diciembre de 2026.

Reducción del plazo de prescripción

Uno de los puntos más relevantes es la reducción del plazo general de prescripción tributaria de ocho a cuatro años. Según el informe legislativo, la medida busca otorgar mayor seguridad jurídica, previsibilidad a los contribuyentes y un equilibrio entre la fiscalización estatal y los derechos de los obligados tributarios.

Impacto económico estimado

De acuerdo con los datos técnicos presentados en el tratamiento legislativo, la mora tributaria acumulada asciende a aproximadamente Bs 44.438 millones. Con la aplicación de la norma, se prevé recuperar cerca de Bs 11.661 millones, beneficiando potencialmente a más de 150.000 contribuyentes.

El Ministerio de Economía señaló que las medidas también incluyen ajustes vinculados al IVA y actividades comerciales promocionales, con el objetivo de modernizar y transparentar el sistema tributario.

Con su sanción en el Senado, la ley de alivio tributario se convierte en una de las normas económicas más relevantes del tratamiento legislativo reciente, a la espera de su promulgación para su entrada en vigencia.

Fuente: Prensa Cámara de Senadores

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