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¿Va a circular por La Paz? Estos son los puntos con bloqueos y protestas activas este viernes

Autoridades recomiendan tomar previsiones y utilizar rutas alternas ante las restricciones de circulación y el congestionamiento generado por las movilizaciones.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/05/2026 7:13

Un grupo de mineros se enfrenta con la Policía de Bolivia durante una marcha para exigir al Gobierno atención a sus demandas este jueves, en La Paz. Foto: EFE

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El Comando Departamental de La Paz difundió el reporte actualizado para este viernes 15 de mayo con los principales puntos de concentración, protestas y cortes de vía registrados tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto y carreteras interdepartamentales.

Sectores movilizados en la ciudad de La Paz

Según el reporte policial actualizado hasta las 06:00, estos son los sectores que anunciaron movilizaciones y marchas:

Ciudad de La Paz

  • Federación de Maestros Urbanos de La Paz
    Punto de concentración en la Casa Social del Maestro.

  • Cooperativas Mineras – Fedecomin La Paz
    Se declararon en estado de emergencia y prevén marchas por el centro paceño.

  • Federación de Maestros Rurales de Bolivia y La Paz
    Anunciaron protestas y movilizaciones en el centro de la ciudad.

  • Central Obrera Boliviana (COB)
    También se encuentra en estado de emergencia con marchas previstas.

Ciudad de El Alto

  • Ponchos Rojos y sectores campesinos
    Realizarán marchas de protesta por diferentes zonas.

  • Trabajadores campesinos “Tupac Katari”
    Se prevén movilizaciones y concentraciones.

Además, se informó que Plaza Murillo permanece sin acceso y con cierre de vías.

Principales puntos de bloqueo y cortes de vía

La Policía también alertó sobre bloqueos instalados en distintos sectores:

El Alto

  • Av. 6 de Marzo

  • Molino Andino

  • Av. Juan Pablo II

  • San Roque

Zona Sur de La Paz

  • Carretera a Palca

  • Carretera Río Abajo

  • Achocalla

Carretera La Paz – Yungas

  • Municipio de Palos Blancos

Carretera La Paz – Oruro

  • Sica Sica

  • Konani

  • Patacamaya

  • Achica Arriba

Carretera a Copacabana

  • Batallas

  • Achacachi

  • Ancoraimes

Carretera a Desaguadero

  • Tiahuanacu

  • Jesús de Machaca

  • Guaqui

Carretera a Viacha

  • Viacha

  • Charaña

  • Puente Jacha Tupo

Recomiendan tomar rutas alternas

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar retrasos, especialmente en el centro paceño y las carreteras con puntos de bloqueo activos.

Los enfrentamientos y movilizaciones registrados durante la jornada de este pasado jueves generaron congestionamiento vehicular y restricciones de circulación en varios sectores de La Paz.

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