¿Va a circular por La Paz? Estos son los puntos con bloqueos y protestas activas este viernes

El Comando Departamental de La Paz difundió el reporte actualizado para este viernes 15 de mayo con los principales puntos de concentración, protestas y cortes de vía registrados tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto y carreteras interdepartamentales.

Sectores movilizados en la ciudad de La Paz

Según el reporte policial actualizado hasta las 06:00, estos son los sectores que anunciaron movilizaciones y marchas:

Ciudad de La Paz

Federación de Maestros Urbanos de La Paz

Punto de concentración en la Casa Social del Maestro.

Cooperativas Mineras – Fedecomin La Paz

Se declararon en estado de emergencia y prevén marchas por el centro paceño.

Federación de Maestros Rurales de Bolivia y La Paz

Anunciaron protestas y movilizaciones en el centro de la ciudad.

Central Obrera Boliviana (COB)

También se encuentra en estado de emergencia con marchas previstas.

Ciudad de El Alto

Ponchos Rojos y sectores campesinos

Realizarán marchas de protesta por diferentes zonas.

Trabajadores campesinos “Tupac Katari”

Se prevén movilizaciones y concentraciones.

Además, se informó que Plaza Murillo permanece sin acceso y con cierre de vías.

Principales puntos de bloqueo y cortes de vía

La Policía también alertó sobre bloqueos instalados en distintos sectores:

El Alto

Av. 6 de Marzo

Molino Andino

Av. Juan Pablo II

San Roque

Zona Sur de La Paz

Carretera a Palca

Carretera Río Abajo

Achocalla

Carretera La Paz – Yungas

Municipio de Palos Blancos

Carretera La Paz – Oruro

Sica Sica

Konani

Patacamaya

Achica Arriba

Carretera a Copacabana

Batallas

Achacachi

Ancoraimes

Carretera a Desaguadero

Tiahuanacu

Jesús de Machaca

Guaqui

Carretera a Viacha

Viacha

Charaña

Puente Jacha Tupo

Recomiendan tomar rutas alternas

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar retrasos, especialmente en el centro paceño y las carreteras con puntos de bloqueo activos.

Los enfrentamientos y movilizaciones registrados durante la jornada de este pasado jueves generaron congestionamiento vehicular y restricciones de circulación en varios sectores de La Paz.

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