¿Va a circular por La Paz? Estos son los puntos con bloqueos y protestas activas este viernes

Autoridades recomiendan tomar previsiones y utilizar rutas alternas ante las restricciones de circulación y el congestionamiento generado por las movilizaciones.
15/05/2026 7:13
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El Comando Departamental de La Paz difundió el reporte actualizado para este viernes 15 de mayo con los principales puntos de concentración, protestas y cortes de vía registrados tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto y carreteras interdepartamentales.
Sectores movilizados en la ciudad de La Paz
Según el reporte policial actualizado hasta las 06:00, estos son los sectores que anunciaron movilizaciones y marchas:
Ciudad de La Paz
Federación de Maestros Urbanos de La Paz
Punto de concentración en la Casa Social del Maestro.
Cooperativas Mineras – Fedecomin La Paz
Se declararon en estado de emergencia y prevén marchas por el centro paceño.
Federación de Maestros Rurales de Bolivia y La Paz
Anunciaron protestas y movilizaciones en el centro de la ciudad.
Central Obrera Boliviana (COB)
También se encuentra en estado de emergencia con marchas previstas.
Ciudad de El Alto
Ponchos Rojos y sectores campesinos
Realizarán marchas de protesta por diferentes zonas.
Trabajadores campesinos “Tupac Katari”
Se prevén movilizaciones y concentraciones.
Además, se informó que Plaza Murillo permanece sin acceso y con cierre de vías.
Principales puntos de bloqueo y cortes de vía
La Policía también alertó sobre bloqueos instalados en distintos sectores:
El Alto
Av. 6 de Marzo
Molino Andino
Av. Juan Pablo II
San Roque
Zona Sur de La Paz
Carretera a Palca
Carretera Río Abajo
Achocalla
Carretera La Paz – Yungas
Municipio de Palos Blancos
Carretera La Paz – Oruro
Sica Sica
Konani
Patacamaya
Achica Arriba
Carretera a Copacabana
Batallas
Achacachi
Ancoraimes
Carretera a Desaguadero
Tiahuanacu
Jesús de Machaca
Guaqui
Carretera a Viacha
Viacha
Charaña
Puente Jacha Tupo
Recomiendan tomar rutas alternas
Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar retrasos, especialmente en el centro paceño y las carreteras con puntos de bloqueo activos.
Los enfrentamientos y movilizaciones registrados durante la jornada de este pasado jueves generaron congestionamiento vehicular y restricciones de circulación en varios sectores de La Paz.
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