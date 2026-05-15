Tuto acusa a Evo de atentar contra el orden constitucional mientras está escondido en el Chapare

El expresidente Jorge Tuto Quiroga lanzó una dura advertencia sobre las movilizaciones impulsadas por Evo Morales, señalando que el líder cocalero intenta atentar contra el orden constitucional desde su ubicación en el trópico de Cochabamba.

"Nada justifica el atentar contra el orden constituido; soy opositor, pero amo vivir en democracia y respeto al orden constitucional", afirmó Quiroga al denunciar el carácter sedicioso de las medidas de presión.

El refugio en el Chapare y la crisis económica

Quiroga fue enfático al señalar que Morales utiliza la crisis del combustible y el dólar como un escudo para evadir sus responsabilidades legales por delitos de orden personal.

"Cuando tenía que responder por el juicio, se parapetó en el Chapare y vuelve a mandar gente a marchar; es cobarde hasta el final", sentenció el exmandatario.

Para el líder opositor, la actual situación económica es el resultado de la gestión compartida entre el actual presidente y su antecesor. "Evo Morales y Arce fueron la yunta saqueadora que nos dejó sin gas y sin dólares; él destruyó la economía, se farreó el gas y nos apabulló con la corrupción", aseveró el entrevistado.

La crítica de Quiroga también alcanzó la política de hoja de coca, vinculando la legalización de la producción en el Chapare en 2017 con el arribo de peligrosos cárteles internacionales. "La del Chapare es la que al ser legalizada nos ha traído a Marset, al PCC y al Comando Vermelho", sostuvo con severidad.

Respecto al impacto de los bloqueos en la población civil, el político recordó que privar a los ciudadanos de insumos básicos tiene consecuencias penales internacionales.

"Privar a la población civil de alimentos, medicamentos y combustible está tipificado como exterminio en el Estatuto de Roma, son crímenes de Lesa Humanidad", advirtió Quiroga.

La aplicación de la ley como salida

Finalmente, Jorge Quiroga instó al Gobierno actual a ejercer la autoridad necesaria para restablecer el libre tránsito y proteger a los sectores más vulnerables. "Se debe aplicar la ley y la Constitución para aquellos sediciosos conspiradores, pues sufre la gente que menos tiene, la que vive del día a día", concluyó el exjefe de Estado.

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