Santistevan: "Quieren defenestrar el poder político para reemplazarlo por otro ilegal"

El coronel Jorge Santistevan, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, alertó que los conflictos en La Paz responden a una estrategia de grupos subversivos. La autoridad fue enfática al señalar que estos sectores buscan "defenestrar el poder político para reemplazarlo por otro ilegal", lo cual califica como un atentado directo a la estabilidad del país.

Estrategias de respuesta institucional

Santistevan propone que el gobierno central convoque de manera inmediata a una reunión interinstitucional con todos los sectores que no estén comprometidos con estos movimientos. El objetivo principal es que el Estado y la sociedad civil organizada conformen un solo bloque para aplicar la política de imponer la paz ante la parálisis que vive la nación.

El secretario recordó que el Ejecutivo posee herramientas legales para actuar, advirtiendo con preocupación que actualmente "el Estado se está cayendo a raíz de estos bloqueos". Aunque precisó que aún no se ha llegado a ese extremo, subrayó que el presidente tiene la facultad constitucional de dictar un Estado de excepción para restaurar el orden interno.

El impacto en la economía popular

Santistevan instó a las autoridades nacionales a actuar antes de que el cansancio social provoque una reacción incontrolable debido a que el ciudadano común está perdiendo dinero día a día. "No esperen que la población reaccione antes que las instituciones", sentenció el coronel, recalcando que es urgente proteger el bolsillo de los bolivianos frente a la emergencia.

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