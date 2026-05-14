¿Cuántos meses lleva en prisión la hermana de Marset y cuáles son sus delitos?

Desde su captura el pasado 14 de marzo, la joven de 22 años suma ya dos meses cumpliendo una medida de detención preventiva de 180 días en el centro penitenciario de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente, la hermana del narcotraficante que fue el más buscado de la región y actualmente está detenido en Estados Unidos, permanece bajo un régimen de aislamiento estricto diseñado exclusivamente para reos de alta peligrosidad.

Emergencia médica en Santa Cruz

Sin embargo, Tatiana Marset fue internada de urgencia este jueves tras presentar un cuadro de pancreatitis que obligó a su evacuación inmediata del centro penitenciario. El coronel David Gómez informó que la Policía ejecutó el traslado bajo custodia tras recibir la orden judicial necesaria para garantizar que la imputada reciba atención médica especializada en un hospital.

Acusaciones y logística criminal

La Fiscalía General la investiga formalmente por delitos graves que incluyen organización criminal, asociación delictuosa y el almacenamiento estratégico de armamento pesado. Según la imputación fiscal, existen sospechas fundadas de que su rol dentro de la organización consistía en coordinar los operativos de seguridad para facilitar el desplazamiento y ocultamiento de su hermano.

El equipo jurídico de la imputada sostiene que su llegada al país ocurrió apenas semanas antes de los operativos y que no existen vínculos probatorios con las actividades ilícitas del clan. Su abogado argumenta que el Ministerio Público ha aplicado los mismos cargos de forma generalizada a todos los detenidos en el procedimiento sin discriminar las responsabilidades individuales de su defendida.

La opinión pública aún recuerda su presentación oficial ante los medios, donde la joven generó indignación al desfilar frente a las cámaras con una marcada sonrisa. Este gesto desafiante contrastó drásticamente con la gravedad de los cargos tras ser capturada en las residencias que servían como base de operaciones para el prófugo.

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