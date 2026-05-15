¿Cuándo vuelve el ‘sur y chilchi’ a Santa Cruz? Esto indica el pronóstico del clima

La jornada de este viernes 15 de mayo se presentará con un cielo completamente nublado, marcando un ambiente fresco desde las primeras horas. Durante la mañana se espera una mínima de 17°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará un tope máximo de apenas 24°C.

Para el sábado, el panorama mostrará una ligera recuperación térmica con una máxima de 26°C bajo un cielo que permanecerá parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad de 30 km/h, manteniendo condiciones secas antes del giro meteorológico previsto.

El retorno del frío y la incertidumbre pluvial

El domingo marcará un nuevo descenso en las temperaturas, situando la máxima en 22°C debido al ingreso de vientos provenientes del sureste. Es en este punto de la transición climática donde las probabilidades de leves precipitaciones comienzan a cobrar fuerza en el reporte.

La tendencia al enfriamiento se agudizará hacia el lunes, día en que se registrará una temperatura mínima de 13°C y una máxima que no superará los 18°C. El viento persistente del sureste y la inestabilidad atmosférica consolidarán un escenario invernal para todos los cruceños.

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