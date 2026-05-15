Comité anuncia “Asamblea de la Cruceñidad” para defender la democracia

A través de sus canales oficiales, el vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, lanzó una convocatoria urgente a una Asamblea de la Cruceñidad con el fin de unificar a todos los sectores y provincias en defensa de la democracia. La cita está pactada para este 15 de mayo de 2026 a las 17:30, donde se llevará a cabo una Reunión de Directorio Ampliado con el objetivo de frenar lo que el líder cívico describe como un plan subversivo en marcha.

La sombra de Evo Morales y la desestabilización

Esta movilización surge como respuesta directa a las recientes tensiones por la abrogación de la Ley 1720, un escenario que, según Zambrana, es utilizado por grupos radicales para asfixiar al país. “Se está gestando un Golpe de Estado por Evo Morales y sus aliados; es hora de defender la democracia”, sentenció el dirigente, quien previamente había vinculado al expresidente con el financiamiento del narcotráfico para promover el caos y los bloqueos.

Defensa de la producción y la Constitución

Para la institucionalidad oriental, el país se encuentra en una disyuntiva crítica entre el trabajo productivo y la desestabilización política que amenaza con dejar al occidente sin suministros. Bajo la premisa de que el Gobierno debe aplicar la fuerza pública para detener a los cabecillas de los conflictos, Zambrana reafirmó que el oriente no cederá ante las presiones: “Necesitamos definir de qué bando estamos: ¿estamos con la Constitución o con los golpistas que están desestabilizando?”.

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