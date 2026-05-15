Tras varias horas de diálogo, Fedecomin y Gobierno alcanzan acuerdos

El Gobierno y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) concluyeron cerca de las 03:00 de la madrugada una extensa reunión de diálogo en la que alcanzaron acuerdos en varios puntos relacionados con las demandas del sector cooperativista.

Entre los temas abordados se tienen el acceso a combustible, transporte y provisión de material explosivo, asuntos que formaban parte de las principales exigencias planteadas por los mineros movilizados.

Foto: Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza. Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, señaló que si bien se lograron avances importantes, varios temas continuarán siendo trabajados de manera conjunta en futuras reuniones.

“No se puede solucionar todo en una reunión, hay una agenda que quedó para trabajar en conjunto”, afirmó la autoridad.

Espinoza destacó además la predisposición al diálogo mostrada por el sector cooperativista y aseguró que las medidas de presión quedarían suspendidas tras los acuerdos alcanzados.

“Por parte de este sector ya no hay movilización”, manifestó.

A la salida del encuentro, los representantes mineros no brindaron declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, el ministro confirmó que el Ejecutivo continuará sosteniendo reuniones con otros sectores movilizados.

Foto: Gran marcha de Fedecomin tuvo la participación de muchos cooperativistas. APG.

“Tenemos distintas reuniones; el objetivo es hablar con aquellos sectores que están dispuestos al diálogo”, sostuvo.

La reunión se desarrolló en medio del conflicto social y los bloqueos que afectan distintas regiones del país, mientras el Gobierno busca acuerdos para reducir las medidas de presión y garantizar el abastecimiento y la circulación.

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