Diputados impulsan proyecto único para reformar la Ley de Pensiones

Diputados de distintas fuerzas políticas anunciaron que trabajan de manera conjunta en la elaboración de un proyecto único para reformar la Ley de Pensiones, con el objetivo de mejorar las condiciones de jubilación y beneficiar a miles de bolivianos.

El diputado Luis Fuenzalida informó que varios legisladores decidieron retirar sus propuestas individuales para consolidar una sola iniciativa consensuada junto a sectores sociales y técnicos.

“Vamos a trabajar consensuando, vamos a trabajar escuchando y a partir de la próxima semana vamos a trabajar junto con la Confederación Universitaria Docente, con los diputados de todas las bancadas, con las asociaciones de jubilados de todo el país en la socialización de este proyecto que ya ha sido consolidado”, declaró el legislador.

Fuenzalida aseguró que la propuesta busca generar mejores condiciones tanto para los actuales jubilados como para quienes se jubilarán en el futuro.

Por su parte, el diputado Antonio Pino señaló que la iniciativa apunta a respaldar a uno de los sectores más afectados por la crisis económica.

“Creo yo que pocas iniciativas van a tener un impacto tan directo en la vida de un sector tan vulnerable como son los jubilados”, afirmó Pino, quien destacó que el trabajo se realiza de manera coordinada con asociaciones de jubilados y equipos técnicos de la Confederación Universitaria.

El legislador remarcó además que los aportes destinados a las pensiones pertenecen a los trabajadores y jubilados, por lo que considera necesario garantizar mejores condiciones para ese sector de la población.

Fuente: Prensa Cámara de Diputados

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