Tuto Quiroga acusa a Evo Morales de impulsar una “insurrección” contra el Gobierno

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que detrás de las movilizaciones y pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz existen sectores “insurreccionales” vinculados al expresidente Evo Morales, y pidió al Gobierno actuar con firmeza para garantizar el orden constitucional.

“Hay una indignación popular real y genuina por el combustible, la inflación y la situación económica, pero también han aparecido sectores que están en una franca y abierta insurrección contra la democracia pidiendo la renuncia del presidente”, sostuvo.

Quiroga aseguró que la Constitución establece mecanismos claros para la salida de un mandatario, como el referéndum revocatorio o causas previstas por ley, y advirtió que cualquier intento de forzar una renuncia “se coloca por fuera del marco democrático”. Esto último lo ejemplificó con el expresidente Evo Morales, quien, asegura, siempre que no tiene el poder, trabaja para desestabilizar y derrocar a quien esté ejerciendo un mandato constitucional.

Asimismo, responsabilizó a Morales por las medidas de presión y denunció que las movilizaciones están afectando gravemente a la población.

En ese contexto, pidió al Ejecutivo diferenciar entre las demandas sectoriales legítimas y los grupos que, según dijo, buscan generar un quiebre institucional.

“Con maestros, salud y policías hay que dialogar y discutir las reivindicaciones salariales. Pero a aquellos que quieren que reviente la democracia, hay que aplicarles la ley”, manifestó.

El exmandatario también cuestionó que Evo Morales continúe sin ser aprehendido pese a las órdenes judiciales en su contra. Sobre la posibilidad de declarar estado de excepción, Quiroga indicó que la medida no depende únicamente de la firma de un decreto, sino de una planificación operativa y logística.

En la parte final de la entrevista, Tuto Quiroga hizo un llamado directo al vicepresidente Edmand Lara para que exprese públicamente su respaldo al presidente Rodrigo Paz y descarte cualquier escenario de sucesión.

Recomendó al Ejecutivo priorizar el diálogo con sectores movilizados por temas económicos y salariales, mientras se actúa con firmeza frente a quienes promuevan acciones “sediciosas”.

“Las instituciones deben estar por encima de las diferencias personales. La democracia tiene que defenderse”, sostuvo.

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