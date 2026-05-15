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Iglesia católica insiste en diálogo y pausas humanitarias ante movilizaciones

La Conferencia Episcopal Boliviana pidió a autoridades y sectores movilizados abrir espacios de diálogo y establecer pausas humanitarias que permitan garantizar el paso de alimentos, medicamentos y atención médica.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/05/2026 23:16

Monseñor Giovani Arana, secretario general de la CEB
Bolivia

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La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) hizo un llamado este jueves a las autoridades, dirigentes y sectores movilizados a priorizar el diálogo y la paz social ante la situación de conflictividad que atraviesa el país.

A través de un comunicado difundido a nivel nacional, los obispos expresaron su preocupación por las dificultades que enfrentan muchas familias para trasladarse y acceder a alimentos, medicamentos y combustibles, en medio de las medidas de presión que se registran en distintas regiones.

“Pedimos a las autoridades, dirigentes y sectores movilizados abrir espacios reales de diálogo y evitar que la tensión continúe creciendo”, señala el pronunciamiento.

Además propone la implementación de pausas humanitarias para garantizar el paso de ambulancias, transporte público y el abastecimiento de productos básicos.

Comunicado emitido por la CEB

La CEB reiteró su disposición de acompañar y facilitar espacios de encuentro entre las partes, en caso de que sea requerido, con el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones y a la pacificación del país.

Asimismo, el documento exhorta a deponer intereses políticos, personales o sectoriales, y priorizar la protección de los sectores más vulnerables que se ven afectados por la situación.

“Todavía es posible encontrar caminos de entendimiento. Bolivia necesita serenidad, responsabilidad y voluntad de diálogo para superar este momento sin seguir afectando a la población”, añade el comunicado.

Finalmente, los obispos invitaron a la población a elevar oraciones por la paz en el país y pidieron la intercesión de la Virgen María Reina de la Paz para Bolivia en este contexto de tensión social.

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