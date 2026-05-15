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¡Atención, conductores! Revise el mapa de transitabilidad y los puntos de bloqueo activos en Bolivia

La ABC reportó 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos. La Paz concentra la mayor cantidad de rutas interrumpidas mientras continúan las protestas de sectores sociales y campesinos.

Red Uno de Bolivia

15/05/2026 8:47

Mapa del conflicto: estas son las carreteras cerradas este viernes. Foto captura ABC.
Bolivia

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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este viernes debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este viernes 15 de mayo, actualmente, se registran 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos de Bolivia, siendo La Paz la región más afectada por las interrupciones viales.

Los bloqueos también se reportan en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en rutas estratégicas.

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

En el departamento paceño las rutas afectadas son:

  • Pumazani

  • Entre Ríos – Sapecho

  • Patamanta – Huarina

  • Alto Lima – Río Seco

  • Nazacara – San Andrés de Machaca

  • Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

  • Achica Arriba – Calamarca

  • San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

  • Salida Achiri – salida de Berenguela

  • Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro

  • Lacka – Vino Tinto

  • Sica Sica – Luribay

  • Patacamaya – Sica Sica

  • Luribay – límite La Paz/Oruro

  • Alcantarilla – Colquiri

Otros departamentos afectados

Oruro

  • Límite Oruro – La Paz – Curahuara

  • Caihuasi – Caracollo

  • Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Beni

  • Límite La Paz – Beni – Puente Mitre

  • Yucumo – Río Colorado

Cochabamba

  • Tukiña

  • Cochabamba – Quillacollo

Santa Cruz

  • Los Troncos – Núcleo I


También puedes seguir el mapa de transitabilidad de la ABC en tiempo real:

https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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