¡Atención, conductores! Revise el mapa de transitabilidad y los puntos de bloqueo activos en Bolivia

La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este viernes debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este viernes 15 de mayo, actualmente, se registran 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos de Bolivia, siendo La Paz la región más afectada por las interrupciones viales.

Los bloqueos también se reportan en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en rutas estratégicas.

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

En el departamento paceño las rutas afectadas son:

Pumazani

Entre Ríos – Sapecho

Patamanta – Huarina

Alto Lima – Río Seco

Nazacara – San Andrés de Machaca

Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

Achica Arriba – Calamarca

San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

Salida Achiri – salida de Berenguela

Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro

Lacka – Vino Tinto

Sica Sica – Luribay

Patacamaya – Sica Sica

Luribay – límite La Paz/Oruro

Alcantarilla – Colquiri

Otros departamentos afectados

Oruro

Límite Oruro – La Paz – Curahuara

Caihuasi – Caracollo

Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Beni

Límite La Paz – Beni – Puente Mitre

Yucumo – Río Colorado

Cochabamba

Tukiña

Cochabamba – Quillacollo

Santa Cruz

Los Troncos – Núcleo I



También puedes seguir el mapa de transitabilidad de la ABC en tiempo real:

https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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