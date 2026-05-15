¡Atención, conductores! Revise el mapa de transitabilidad y los puntos de bloqueo activos en Bolivia

La ABC reportó 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos. La Paz concentra la mayor cantidad de rutas interrumpidas mientras continúan las protestas de sectores sociales y campesinos.
15/05/2026 8:47
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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este viernes debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este viernes 15 de mayo, actualmente, se registran 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos de Bolivia, siendo La Paz la región más afectada por las interrupciones viales.
Los bloqueos también se reportan en Oruro, Beni, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en rutas estratégicas.
La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos
En el departamento paceño las rutas afectadas son:
Pumazani
Entre Ríos – Sapecho
Patamanta – Huarina
Alto Lima – Río Seco
Nazacara – San Andrés de Machaca
Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko
Achica Arriba – Calamarca
San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca
Salida Achiri – salida de Berenguela
Puente Desaguadero – límite La Paz/Oruro
Lacka – Vino Tinto
Sica Sica – Luribay
Patacamaya – Sica Sica
Luribay – límite La Paz/Oruro
Alcantarilla – Colquiri
Otros departamentos afectados
Oruro
Límite Oruro – La Paz – Curahuara
Caihuasi – Caracollo
Límite Oruro – La Paz – Caihuasi
Beni
Límite La Paz – Beni – Puente Mitre
Yucumo – Río Colorado
Cochabamba
Tukiña
Cochabamba – Quillacollo
Santa Cruz
Los Troncos – Núcleo I
También puedes seguir el mapa de transitabilidad de la ABC en tiempo real:
https://transitabilidad.abc.gob.bo/
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