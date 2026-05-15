“¡Dejen pasar!”: hinchas del Tigre hicieron correr a bloqueadores en El Alto

Un grupo de hinchas de The Strongest despejó por cuenta propia un punto de bloqueo en la ciudad de El Alto luego de quedar varados tras el partido disputado entre el club paceño y Always Ready.

El hecho ocurrió en medio de la conflictividad social y los cortes de ruta que afectan distintos sectores del área metropolitana de La Paz y El Alto.

Según se conoció, los aficionados aurinegros intentaban retornar a sus destinos después del encuentro deportivo, pero quedaron retenidos por los bloqueos instalados en la zona alteña.

Ante la imposibilidad de avanzar y en medio de momentos de tensión, los hinchas decidieron intervenir directamente y retirar los objetos que obstruían la vía para permitir el paso de vehículos y continuar su recorrido.

Testigos señalaron que los aficionados actuaron para evitar permanecer por más tiempo varados en el lugar, en una jornada marcada por las dificultades de circulación en diferentes rutas del departamento.

El episodio se registró mientras continúan las movilizaciones y bloqueos impulsados por distintos sectores sociales, medidas que en los últimos días han generado problemas en el abastecimiento, transporte y atención de emergencias médicas en varias regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play