¿A cuánto está el pollo? Familias hacen largas filas para comprar en La Paz

Largas filas se registraron este jueves en la zona de la Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, donde decenas de personas acudieron desde tempranas horas para intentar comprar pollo, producto que alcanzó los Bs 104 por unidad debido a los problemas de abastecimiento ocasionados por los bloqueos.

En uno de los friales en los que continuaba comercializando el producto, los compradores aguardaban por varias cuadras para conseguir pollo, mientras el precio continuaba elevándose con el pasar de los días.

“Nosotros empezábamos la semana contándole que el pollo aproximadamente costaba Bs 75 sin pesarlo, cualquier tamaño de pollo. Sin embargo, ahora le cuento: Bs 104 un pollo entero”, relató una periodista desde el lugar.

La situación generó preocupación entre las familias, especialmente aquellas con varios integrantes y presupuestos ajustados. Un comprador contó que gastó más de Bs 200 solo para adquirir dos pollos.

La población lamentó que el pollo, considerado tradicionalmente como una de las carnes más accesibles, se haya convertido en un producto difícil de adquirir en medio del conflicto social y los bloqueos que afectan distintas rutas del país.

Según los testimonios recogidos en el mercado, el desabastecimiento comenzó a sentirse con mayor intensidad tras casi dos semanas de bloqueos, movilizaciones y dificultades en el transporte de alimentos hacia los centros urbanos.

“Son 14, 15 días que hemos estado con bloqueos, con movilizaciones, con paros, con marchas y lastimosamente este es el resultado. La población, la más afectada”, señalaron desde la Garita de Lima.

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