Trufis hacia San Julián operan de forma irregular por bloqueo

Las salidas de trufis desde la zona de la exterminal hacia el municipio de San Julián continúan afectadas debido a los bloqueos instalados en la carretera. Mientras algunos motorizados realizan desvíos para llegar a destino, otros solo están llegando hasta el punto de bloqueo.

“Las salidas a San Julián no están con normalidad. Uno está yendo por desvío y otro está yendo hasta el punto de bloqueo nomás”, informó una encargada de la parada de trufis.

En el caso de los viajes hacia San Javier, las operaciones fueron suspendidas completamente desde el inicio de la medida de presión. “A San Javier el día de ayer no salió ni un móvil”, señaló.

Respecto al costo de los pasajes, indicaron que los viajes hasta el punto de bloqueo mantienen la tarifa habitual de 40 bolivianos; sin embargo, los vehículos que optan por rutas alternas están cobrando un monto mayor debido a gastos adicionales en trancas y desvíos.

Los bloqueos fueron instalados desde el jueves a las cero horas y se mantienen de manera indefinida. Los sectores movilizados exigen mejoras en la calidad del combustible y atención a otras demandas sociales.

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