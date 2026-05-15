El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que el movimiento cívico defenderá la democracia, la libertad y el Estado de derecho en Bolivia. En ese marco, anunció que este viernes a las 18:00 se realizará un ampliado de emergencia con todos los sectores que integran el bloque cívico.

“De esta instancia saldrán los lineamientos de las acciones que asumirán los cívicos de aquí en adelante. No estamos defendiendo a una persona, estamos defendiendo la democracia en Bolivia”, manifestó Cochamanidis.

Respecto a las movilizaciones y conflictos registrados en el país, el dirigente sostuvo que no solo el expresidente Evo Morales sería responsable de promover una desestabilización, sino también algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores mineros.

“No es solo Evo Morales quien busca gestar un golpe de Estado en Bolivia. Hoy se suman dirigentes de la COB y mineros que pretenden desestabilizar el país”, afirmó, al señalar que estos sectores serían “cómplices de querer destruir Bolivia”.

Asimismo, envió un mensaje de respaldo al presidente Rodrigo Paz y pidió que se haga respetar el Estado de derecho.

“Desde acá le decimos al presidente que se sienta respaldado por un país que quiere respeto a la democracia y al Estado de derecho. Contra quienes pretendan dañar al país deben actuar la Policía y el Ministerio Público para sancionarlos”, señaló.

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