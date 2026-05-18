Analista advierte descontento de sectores que apoyaron al oficialismo

De acuerdo con el analista político William Bascopé, las movilizaciones que se registran en Bolivia son producto de una escalada de errores políticos debido a una desacertada lectura sociopolítica del Gobierno. Además, señaló que las movilizaciones están siendo promovidas por sectores que anteriormente votaron por el oficialismo y que ahora no se sienten representados.

“Los asesores del presidente no tienen lectura. Uno de los primeros errores fue la Ley 1720. El tema de la tierra es diferente entre occidente y oriente; es un asunto sensible. En tierras bajas se lo ve desde una lógica empresarial, pero en el occidente la tierra tiene simbolismos místicos”, explicó Bascopé.

El segundo error, según el analista, estuvo relacionado con la calidad de la gasolina, situación que no fue subsanada por las nuevas autoridades, que no revisaron el stock de combustible observado que dejó el “arcismo”.

“Hoy, aparte de los pliegos petitorios, se ha contaminado el conflicto con la exigencia de la renuncia de Rodrigo Paz, promovida por grupos subversivos que no entienden el orden democrático y que aprovechan el descontento de los sectores”, sostuvo.

Bascopé consideró que el Gobierno debe dialogar con los sectores legítimos y conformar un gabinete más plural, con representación de los sectores populares que emergieron en los últimos años y que respaldaron al presidente en las urnas.

“El poder político y simbólico debió reflejarse en el gabinete y en la distribución de ese poder. Hay un fuerte descontento; sectores no se sienten comprendidos, se sienten marginados”, señaló.

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