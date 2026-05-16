Milei expresa su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz: “Argentina acompaña al pueblo boliviano”

El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su respaldo al Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, en medio de los bloqueos que afectan la movilidad y el abastecimiento en el país.

El pronunciamiento surgió luego de que Paz agradeciera públicamente el envío de aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria. En respuesta, Milei reafirmó que Argentina acompaña al pueblo boliviano y a las autoridades democráticamente electas.

“Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”, expresó Milei en su respuesta.

Milei también destacó que la cooperación entre ambos países no solo representa un gesto de asistencia humanitaria, sino también una muestra de hermandad histórica y compromiso con la protección de la vida y el bienestar de la población boliviana.

“Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos”, sostuvo.

El intercambio entre ambos mandatarios se produce en un contexto marcado por conflictos y bloqueos que generan perjuicios en el tránsito, el abastecimiento y el acceso a servicios esenciales en distintas regiones del país.

Con este mensaje, el Gobierno argentino ratifica su disposición de brindar apoyo logístico y humanitario a Bolivia en medio de la actual coyuntura.

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