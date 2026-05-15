Diputado Rojas acusa a Mario Argollo de fraguar certificados médicos

El diputado Manolo Rojas lanzó este lunes nuevas acusaciones contra el dirigente minero Mario Argollo, a quien señaló de utilizar las movilizaciones sociales para proteger intereses personales y evitar responder ante la justicia.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el legislador aseguró que existe un proceso judicial en curso contra Argollo por presuntos delitos vinculados a la falsificación de certificados médicos y no por legitimación de ganancias ilícitas, como —dijo— se intenta hacer creer.

“Lo que yo le estoy denunciando no es de legitimación de ganancias ilícitas, es por delitos provisionales y qué tengo que probar en ese juicio que ya ha empezado, que él ha fraguado sus certificados médicos”, afirmó.

Rojas indicó que existen registros bancarios y documentos que demostrarían pagos relacionados con un grado de discapacidad del 60% otorgado al dirigente. También sostuvo que otros casos similares están siendo investigados.

“Supuestamente tiene silicosis pulmonar, pero lo vemos fumando, lo vemos corriendo, lo vemos exponiéndose a los gases lacrimógenos”, cuestionó.

El diputado aseguró que no está en contra de los mineros y expresó respeto hacia el sector, pero afirmó que no permitirá que se utilice a las bases “para intereses personales”.

Acciones desde el Legislativo

En relación con los conflictos y bloqueos que se registran en el país desde hace más de dos semanas, Rojas señaló que el Ejecutivo cuenta con herramientas legales para intervenir y recordó que desde la Asamblea Legislativa se emitió una resolución camaral solicitando una “pausa humanitaria”.

Asimismo, sostuvo que pedir la renuncia de un presidente “democráticamente electo” constituye actualmente un acto de terrorismo y apuntó directamente contra dirigentes y legisladores opositores, entre ellos el senador Nilton Condori, a quien acusó de “instigar a la violencia, al odio y al racismo”.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada de tensión social, con bloqueos, enfrentamientos y protestas que ya dejaron tres personas fallecidas, según reportes oficiales.



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