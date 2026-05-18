Así llegan a la Felcc arrestados tras enfrentamientos en La Paz

Durante la jornada de este lunes en La Paz, se reportaron que más de 50 personas fueron arrestadas y trasladadas a instalaciones de la Felcc, entre ellas 16 mujeres, tras los enfrentamientos registrados entre sectores movilizados y las fuerzas del orden. El dato se conoció extraoficialmente, por lo que se aguarda el reporte oficial de la Policía Boliviana para oficializar la cifra de arrestados.

Destrozos

Los disturbios provocaron destrozos en comercios, gasificaciones y uso de dinamita, mientras que la Plaza Murillo se encuentra resguardada por la Policía para evitar incidentes mayores y proteger la sede de gobierno y edificios públicos.

El operativo incluyó la identificación y detención de los responsables de daños a bienes públicos y privados, mientras se continúa con la vigilancia en las zonas críticas para prevenir nuevos enfrentamientos y proteger la circulación en la ciudad.

Órdenes de aprehensión

Desde la fiscalía General del Estado se confirmó que se emitieron dos ordenes de aprehensión para el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo y para el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz Justino Apaza, a quienes la justicia investigará por los actos de violencia y bloqueo hacía la sede de gobierno.

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