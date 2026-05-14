Hospital del Tórax alerta riesgo por escasez de oxígeno debido a bloqueos

La crisis por los bloqueos en carreteras comienza a generar preocupación en el sistema de salud del departamento de La Paz. El Hospital del Tórax advirtió que podría quedarse sin oxígeno medicinal en los próximos días si no se normaliza el tránsito de cisternas y proveedores.

Este centro hospitalario es uno de los que mayor consumo de oxígeno registra debido a la atención de pacientes críticos y con enfermedades respiratorias.

“Nosotros consumimos aproximadamente entre 40 y 50 balones por día. El oxígeno lo tenemos almacenado en un tanque central y cuando existe escasez utilizamos también balones”, explicaron desde el hospital.

El personal médico alertó que una interrupción prolongada del suministro podría poner en riesgo la vida de los pacientes internados.

“Algunos pacientes se han complicado o han fallecido por falta de oxígeno. Sí podría pasar eso”, advirtieron.

La situación contrasta con el panorama del Hospital del Niño, donde se cuenta con una planta propia de dotación y concentración de oxígeno, lo que permite reducir la dependencia de balones transportados por carretera.

El doctor Pozo explicó que otros hospitales del complejo hospitalario no cuentan con este sistema y dependen exclusivamente de tubos de oxígeno para atender a sus pacientes.

Ministerio de Salud y Deportes

Ante esta situación, autoridades del Ministerio de Salud y de la Gobernación de La Paz sostuvieron una reunión de emergencia para coordinar acciones y garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y oxígeno medicinal.

La viceministra de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca, informó que ya existe coordinación interinstitucional para atender la emergencia sanitaria.

“Hemos tenido un primer acercamiento con la Gobernación y el objetivo ha sido trabajar de manera conjunta en la respuesta en salud tanto a nivel nacional como departamental”, señaló la autoridad.

Asimismo, Salamanca indicó que actualmente 40 toneladas de oxígeno se encuentran en tránsito hacia el departamento de La Paz, mientras se realizan gestiones para asegurar la provisión continua en los hospitales afectados por los bloqueos.

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