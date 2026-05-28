Santa Cruz aplicará el horario de invierno desde el lunes y anticipan fecha de las vacaciones escolares

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz informó que analiza aplicar el horario de invierno desde las primeras semanas de junio, debido al descenso de temperaturas registrado en distintas regiones del departamento. Asimismo, se prevé que las vacaciones invernales puedan adelantarse para finales de junio o inicios de julio.

El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, explicó que la medida se basa en los reportes emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anticipan un descenso de temperaturas en las próximas semanas.

“Tenemos información del Senamhi. La siguiente semana las temperaturas van a estar agradables y normales; sin embargo, estamos previendo con anticipación que seguramente en las primeras semanas del mes de junio vamos a ingresar con un horario de invierno acá en la ciudad capital”, señaló la autoridad.

Alcócer indicó que cada dirección distrital evaluará la aplicación de la medida de acuerdo con las condiciones climáticas de su región, especialmente en zonas como Cordillera y los Valles cruceños, donde las temperaturas suelen descender con mayor intensidad.

La autoridad educativa también informó que se estableció una tolerancia de entre 10 y 15 minutos para el ingreso de estudiantes, dependiendo del contexto y de los factores climatológicos de cada unidad educativa.

“Hemos instituido una tolerancia de 10 a 15 minutos, de acuerdo a la conducta de los factores climatológicos”, explicó.

Respecto a las vacaciones invernales, Alcócer señaló que los directores distritales continúan realizando evaluaciones y análisis técnicos para definir la fecha exacta del descanso pedagógico.

“Está establecido para la última semana del mes de junio y las primeras semanas del mes de julio, tomando en cuenta que, según el Senamhi, en ese periodo se registrarán las temperaturas más bajas”, sostuvo.

La DDE reiteró que las determinaciones serán asumidas de manera diferenciada en cada distrito educativo, según el comportamiento del clima en cada región del departamento.

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