Una violenta balacera registrada en el municipio fronterizo de San Matías, en el departamento de Santa Cruz, dejó como saldo un ciudadano brasileño fallecido y otros dos heridos de gravedad. La Policía Boliviana investiga el caso y presume que miembros del Primer Comando Capital (PCC) podrían estar involucrados en el hecho de sangre.

De acuerdo con el reporte oficial, cuatro sujetos encapuchados descendieron de una camioneta y abrieron fuego de manera sorpresiva contra tres ciudadanos brasileños que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar.

“El día de ayer tuvimos conocimiento de este lamentable hecho de asesinato. Cuatro sujetos llegaron en una camioneta y empezaron a disparar de manera abrupta contra las personas que se encontraban en el lugar”, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez.

Tras el ataque, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron el levantamiento legal del cadáver y colectaron varios indicios balísticos. Según la autoridad policial, en la escena se hallaron vainas de distintos calibres, entre ellos 9 milímetros, 5.56 y calibre 12.

La víctima fatal recibió múltiples impactos de bala en la cabeza y el tórax, mientras que los otros dos heridos fueron trasladados hasta la clínica Cáceres, en territorio brasileño. Uno de ellos presentaba una herida en el antebrazo izquierdo y el otro en una pierna.

La Policía maneja dos hipótesis preliminares sobre el móvil del ataque. La primera apunta a presuntos vínculos de las víctimas con tráfico de tierras en Brasil y la segunda a posibles nexos con el narcotráfico.

“Estamos realizando operativos simultáneos en coordinación con la Policía Federativa del Brasil para identificar y capturar a los autores de este hecho”, señaló Gómez.

Durante una entrevista con Bolivia TV, la autoridad fue consultada sobre si el caso podría estar relacionado con las pugnas criminales surgidas tras la captura y extradición del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Gómez reconoció que existen disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas y actividades ilícitas, aunque aclaró que hasta el momento no existe una relación directa entre el caso de San Matías y la estructura criminal de Marset.

Sin embargo, el jefe policial confirmó que existen indicios de que los involucrados pertenecerían al PCC, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil y con presencia en zonas fronterizas.

“Tenemos información de que estos sujetos pertenecerían al PCC, entonces estamos en pleno proceso de investigación”, afirmó.

Asimismo, Gómez indicó que tampoco se descarta una eventual relación con Gerson Palermo, considerado un capo del PCC, quien recientemente fue capturado en Cotoca y expulsado hacia Brasil en un operativo coordinado entre la Felcn y autoridades brasileñas.

Pese a ello, la Policía remarcó que, por ahora, no existen elementos concluyentes que vinculen ambos casos.

“Estamos poniendo a disposición todos nuestros elementos investigativos y de inteligencia para esclarecer este hecho en el menor tiempo posible”, concluyó el comandante policial.

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