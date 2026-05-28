Investigan presunta sustracción de GLP en Senkata: hay tres aprehendidos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz aprehendió a tres personas acusadas de presuntamente sustraer GLP de garrafas en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto. Entre los investigados se encuentran un funcionario de YPFB y dos choferes, quienes permanecen en celdas policiales mientras avanza la investigación.

Modus operandi

De acuerdo con el informe brindado por el director departamental de la Felcc, Henry Pinto, las pesquisas preliminares establecen que los implicados utilizaban precintos para manipular las garrafas, extraer parte del contenido y posteriormente volver a sellarlas para comercializarlas con una cantidad menor de gas.

La autoridad explicó que el caso involucra una afectación de al menos 460 garrafas, lo que habría generado perjuicio tanto económico como de abastecimiento para la población.

“Estas personas presuntamente precintaban las garrafas, extraían el GLP y luego las volvían a presentar para su comercialización”, señaló Pinto al referirse al modus operandi identificado durante la investigación.

Juicio a los tres implicados

Los tres aprehendidos prestaron declaración informativa la pasada jornada; sin embargo, optaron por acogerse a su derecho constitucional al silencio.

Se prevé que en las próximas horas el Ministerio Público formalice la imputación correspondiente y posteriormente se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá la situación jurídica de los acusados.

El caso continúa en etapa investigativa y no se descarta la existencia de más personas involucradas en este presunto ilícito, mientras las autoridades buscan determinar el alcance total del daño ocasionado dentro de la cadena de distribución del GLP.

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