ANH incrementa 40% despacho de GLP para garantizar abastecimiento pese a bloqueos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que se ha incrementado en 40% el despacho de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para garantizar el abastecimiento a los usuarios, en medio de los bloqueos de carreteras que dificultan la distribución del combustible en varias regiones del país.

Joseph Kittelson, director distrital de la ANH, señaló que desde esta madrugada se realizan controles junto a la Policía Boliviana a los camiones distribuidores de gas. En estas inspecciones, dos personas fueron aprehendidas en La Paz por desvío y acopio ilegal del GLP, según indicó la autoridad.

Kittelson hizo un llamado a los movilizados para permitir el paso de los camiones distribuidores, con el fin de que la población pueda acceder al gas. Explicó que la distribución enfrenta dificultades especialmente en el norte de La Paz, en lugares como Caranavi, donde los vehículos quedan varados en medio del trayecto debido a los bloqueos.

El director de la ANH reiteró que, pese a estos obstáculos, la entidad trabaja para garantizar el suministro de GLP, buscando evitar desabastecimiento en los hogares y mantener la normalidad en el consumo del combustible.

Mira la programación en Red Uno Play