La noche de este martes 3 de marzo, la zona de Inca Rancho se convirtió en el escenario de una tragedia que dejó consternada a la población. Cinco menores de edad, de entre 9 años y apenas 3 meses de nacida, fueron hallados sin vida junto a su madre en el interior de su domicilio.

Alrededor de las 19:50, la Unidad de Bomberos de Sacaba acudió a una vivienda en una calle innominada tras recibir una alerta de Radio Patrullas 110. Al llegar, el personal de atención pre-hospitalaria fue recibido por David Mollo de Ríos (33), padre y esposo de las víctimas, quien manifestó que su familia posiblemente se habría envenenado.

Al ingresar al inmueble, los uniformados confirmaron el deceso de seis personas. Según el reporte oficial, las víctimas son:

Ana Torrez Cáceres (31 años): Hallada con signos de posible intoxicación y asfixia mecánica.

Cinco menores de edad: Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una lactante de aproximadamente 3 meses, cuya identidad aún no había sido registrada formalmente.

La naturaleza del hecho ha sido calificada inicialmente como "Muerte de Personas (Causas Varias)". Sin embargo, la Dirección Departamental de Bomberos y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mantienen un cordón de investigación estricto para esclarecer si se trató de una decisión extrema de la madre o si existen otros factores externos involucrados.

"Se realizó la evaluación primaria a toda la familia denotando signos vitales ausentes. Todos se encontraban en posición decúbito supino dorsal", detalla el informe de Bomberos.

Como parte del protocolo de investigación, el padre de los menores fue trasladado a dependencias policiales. Su testimonio es considerado clave para entender las horas previas al hallazgo y determinar las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de los cinco hermanos y su progenitora.

Personal de la FELCC Homicidios de Sacaba se hizo cargo de la escena para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia. Los restos fueron trasladados para la autopsia de ley, que determinará con precisión la causa del fallecimiento.

