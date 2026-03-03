La FIFA emite un mensaje en medio de los bombardeos en Oriente Medio

La FIFA publicó un mensaje en sus redes sociales a pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La publicación se dio en medio de la escalada de violencia en Oriente Medio.

“¡El mayor FIFA World Cup está a solo 100 días de distancia! 48 equipos. 104 partidos. Del 11 de junio al 19 de julio”, escribió el organismo en su cuenta oficial, destacando la magnitud histórica del certamen.

En anteriores crisis internacionales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que la institución mantiene una postura de neutralidad política y que su prioridad es garantizar la seguridad de jugadores, selecciones y aficionados.

Respecto a la tensión entre Estados Unidos e Irán, el dirigente ha señalado que cualquier decisión extraordinaria dependerá de evaluaciones de seguridad y de la coordinación con los gobiernos anfitriones. Por ahora, la postura oficial del organismo es continuar con la planificación normal del Mundial, bajo estrictos protocolos de seguridad y en un marco de respeto y convivencia entre naciones.

