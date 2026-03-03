TEMAS DE HOY:
Pastor peruano Feminicidio Joven agredido

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La FIFA emite un mensaje en medio de los bombardeos en Oriente Medio

A través de sus redes sociales el ente del fútbol mundial emitió un mensaje a meses de la competencia intercontinental del balompié.

Martin Suarez Vargas

03/03/2026 12:47

Imagen de la FIFA alusivo a la Copa del Mundo 2026. Foto: Internet.
Mundo.

Escuchar esta nota

La FIFA publicó un mensaje en sus redes sociales a pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La publicación se dio en medio de la escalada de violencia en Oriente Medio.

“¡El mayor FIFA World Cup está a solo 100 días de distancia! 48 equipos. 104 partidos. Del 11 de junio al 19 de julio”, escribió el organismo en su cuenta oficial, destacando la magnitud histórica del certamen.

En anteriores crisis internacionales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que la institución mantiene una postura de neutralidad política y que su prioridad es garantizar la seguridad de jugadores, selecciones y aficionados.

Respecto a la tensión entre Estados Unidos e Irán, el dirigente ha señalado que cualquier decisión extraordinaria dependerá de evaluaciones de seguridad y de la coordinación con los gobiernos anfitriones. Por ahora, la postura oficial del organismo es continuar con la planificación normal del Mundial, bajo estrictos protocolos de seguridad y en un marco de respeto y convivencia entre naciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD