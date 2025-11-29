Primero, paso a paso: El posible “grupo de la muerte” de Bolivia si clasifica al Mundial

“Roma no se construyó en un día”, reza un viejo refrán, y eso es justamente lo que La Verde está intentando: avanzar paso a paso para superar las dos fases del repechaje que se jugará en marzo. Sin embargo, otro adagio advierte: “precaución es mejor que curación”, y las reglas de la FIFA anticipan la complejidad del posible camino boliviano si logra llegar al Mundial.

Las restricciones del sorteo establecen que Bolivia, como representante de Conmebol, no puede enfrentar a Argentina o Brasil, mientras que Surinam, perteneciente a Concacaf, no puede medirse con México, Estados Unidos o Canadá. Esto implica que el ganador del Repechaje 2 se enfrentará obligatoriamente con un cabeza de serie europeo.

Además, las limitaciones de los bombos 2 y 3 descartan rivales de Conmebol, Asia y Concacaf, dejando como posibilidad únicamente un segundo equipo europeo y un africano. De esta manera, Bolivia podría formar parte de un “grupo de la muerte” en el Mundial, enfrentando, por ejemplo, a España, Noruega y Marruecos.

La Verde deberá enfocarse primero en superar el repechaje, paso a paso, antes de pensar en el desafío que podría tener en la Copa del Mundo.

