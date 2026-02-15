Rosita Strauss brilla con la Ferrari Ghezzi y roba aplausos en su paso por Oruro

La Fraternidad Morenada Ferrari Ghezzi regaló un paso vibrante y lleno de identidad en la avenida 6 de Agosto, donde junto a su predilecta, Rosita Strauss, deslumbró al público con fuerza, elegancia y profundo orgullo cultural. El recorrido estuvo marcado por aplausos, música y una energía contagiosa que convirtió cada metro en una verdadera fiesta.

Con una sonrisa permanente y visible emoción, Strauss compartió su sentir durante la entrada del Carnaval de Oruro. “Me siento muy emocionada y ansiosa por llegar por primera vez a la basílica menor del Socavón”, dijo. Sus palabras reflejaron la devoción y la expectativa de uno de los momentos más simbólicos del recorrido.

La bailarina destacó también el cariño recibido a lo largo de toda la ruta. “Es increíble el apoyo y el afecto que te hacen sentir en todo el recorrido y en todo Oruro. Sentir la energía de los devotos, una fe tan grande que se vive. Todas las danzas son 100 por ciento bolivianas”, expresó con entusiasmo.

En Oruro, el público respondió con vítores y muestras de afecto. Strauss conquistó a los espectadores con su dulzura y delicadeza en escena, generando una conexión inmediata con la gente que acompañó el paso de la morenada desde las graderías y también desde las redes sociales.

La jornada formó parte de la gran celebración en honor a la Virgen del Socavón, cuyo punto central es la llegada a la Basílica del Socavón. El desfile mostró un imponente despliegue de color, música y tradición, con miles de danzarines y bandas que convirtieron la ruta en un escenario vivo de cultura boliviana.

Además del impacto cultural y devocional, la festividad también impulsa la economía regional. Según estimaciones de la Cámara de Industrias y Comercio de Oruro, el movimiento económico de la celebración 2026 podría alcanzar los 80 millones de dólares, superando registros de años anteriores.

Entre pasos firmes, trajes brillantes y sonrisas compartidas, la morenada volvió a demostrar que es danza, es fe y es celebración colectiva.



