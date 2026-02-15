Camila I ya está en el Cambódromo: La soberana se prepara para deslumbrar en su gran noche

La expectativa llegó a su punto máximo cuando Camila I, escoltada por la comparsa coronadora Testarudos, hizo su aparición oficial en las inmediaciones del Cambódromo. La soberana, que lucía un espectacular traje de gala plateado con destellos brillantes y su corona oficial, fue recibida con ovaciones mientras se abría paso hacia la majestuosa estructura que la transportará esta noche.

Un trayecto lleno de emoción

En imágenes captadas en exclusiva, se pudo ver a una reina sonriente y visiblemente emocionada, saludando a los presentes mientras se dirigía al pie de su carro. La logística para su llegada fue impecable, contando con el apoyo constante de los integrantes de su comparsa, quienes lucen sus distintivas casacas rosas y azules con el logo de "Testarudos 2026".

Detalles del despliegue:

El brillo de la Reina: Camila I destaca por su elegancia, portando una corona de gran tamaño que resalta su jerarquía como la máxima representante de la fiesta grande.

Ambiente festivo: El trayecto hacia el carro estuvo marcado por el asedio de la prensa y los fanáticos que buscaban capturar la primera imagen de la soberana antes de que el recorrido comience oficialmente.

Preparativos finales: Mientras la reina se aproximaba, el equipo de apoyo de la ACCC y los Testarudos ultimaban los detalles de seguridad para su ascenso a la estructura de más de 12 metros de altura.

Con la presencia de Camila I ya en el lugar, todo está dispuesto para que el Corso cruceño alcance su momento más alto. La soberana está a pocos minutos de elevarse sobre su trono, custodiada por los leones dorados, para regalar su alegría a los miles de cruceños que se han dado cita en el Cambódromo.

