Gran Corso Cruceño 2026: 267 comparsas y siete horas de fiesta este sábado en el Cambódromo

A solo cuatro días del evento más esperado del Carnaval cruceño, el presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), Gustavo Gil, confirmó que todo está listo para el Gran Corso Cruceño 2026, que se realizará este sábado en el Cambódromo.

“Se han inscrito 267 comparsas para el Gran Corso Cruceño y esperamos alrededor de siete horas de desfile iniciando a las 5:30 de la tarde”, informó Gil, destacando la masiva participación de agrupaciones este año.

El recorrido partirá desde el séptimo anillo y se extenderá hasta el quinto anillo, ocupando prácticamente todo el Cambódromo. Una de las principales novedades para esta gestión es el cambio de ubicación del jurado calificador, que estará en el sexto anillo, en la mitad del trayecto.

“Para que los shows tengan un mayor acercamiento a la gente, especialmente cuando pasan por el jurado calificador, hemos hecho un proyecto para que el jurado esté en la mitad del recorrido”, explicó el presidente de la ACCC.

El desfile estará organizado por bloques. A las 17:30 arrancarán las comparsas coreográficas. Luego será el turno del primer bloque de comparsas tradicionales y femeninas, desde las 19:00 hasta aproximadamente las 20:30.

El momento estelar llegará cerca de las 21:10, cuando parta el bloque de auspiciadores junto a la Reina del Carnaval, acompañada por la comparsa coronadora. Posteriormente, se dará paso al segundo bloque tradicional, que se extenderá hasta las 23:30. Finalmente, un bloque denominado “de alegría” cerrará la jornada con comparsas que desfilarán con espuma y casacas, en un ambiente más distendido.

La organización prevé que la última comparsa esté partiendo antes de la medianoche y que el corso concluya alrededor de la 1:30 de la madrugada.

Gil también recomendó a las familias planificar su asistencia, especialmente si acuden con niños, tomando en cuenta los horarios y los accesos habilitados. El Cambódromo contará con diferentes ingresos y salidas estratégicas para facilitar el flujo de personas y el transporte posterior.

“Va a ser un corso 100% cultural, con temática cruceña. Vamos a ver cultura chiquitana, cultura de ciudad, cultura de carnaval de calle, cultura ayorea y culturas coloniales”, aseguró.

