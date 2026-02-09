Conozca los requisitos y el cronograma para la venta de espacios para el Corso de Corsos

Este lunes comenzó la venta de sitios y espacios destinados a la instalación de módulos de sillas y graderías para el Corso de Corsos. Durante la primera jornada, la atención está dirigida a los propietarios de viviendas y edificaciones ubicadas a lo largo del recorrido del evento.

Desde la Alcaldía de Cochabamba se informó que los interesados ya están presentando su documentación para la revisión correspondiente y recordaron que todos los requisitos fueron publicados con anticipación en la página web oficial: https://www.cochabamba.bo , por lo que se recomienda a los solicitantes verificar previamente la documentación exigida.

El cronograma de atención establece:

El lunes 9 de febrero se recibe la solicitud de propietarios de viviendas o edificaciones situadas en el trayecto del Corso.

El martes 10 de febrero está destinado a instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, entidades militares y policiales, además de personas con discapacidad.

En tanto, el miércoles 11 y jueves 12 de febrero podrán presentar sus solicitudes las personas naturales o jurídicas en general.

Los trámites se realizan en las instalaciones de la FEXCO, en el Circuito Bolivia, con ingreso por la puerta 7.

Requisitos

De acuerdo con el artículo 65, los propietarios que soliciten módulos frente a sus predios deben presentar original y fotocopia de su cédula de identidad, fotocopia del título de propiedad y del comprobante de pago del último impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.

En el caso de edificios bajo propiedad horizontal, se requiere además una carta de autorización del directorio de copropietarios y, cuando corresponda, el testimonio de poder.

Las instituciones públicas, entidades sin fines de lucro, medios de comunicación, fuerzas militares y policiales, así como personas con discapacidad, deben presentar documentación que respalde su condición. Por su parte, las personas naturales o jurídicas deben entregar su cédula de identidad y documentos que acrediten su personalidad jurídica.

Las autoridades recomendaron a la población cumplir con todos los requisitos para evitar demoras en el proceso de asignación de espacios para uno de los eventos más importantes del Carnaval cochabambino



Mira la programación en Red Uno Play