Inicia la venta de espacios para el Corso de Corsos 2026: estos son los precios

La Alcaldía de Cochabamba habilitó la venta escalonada de espacios para el Corso de Corsos 2026. Conozca los costos por módulo y el cronograma.

Cristina Cotari

09/02/2026 9:19

Cochabamba

Este lunes comenzó la venta de espacios para el Corso de Corsos 2026 en el campo ferial de la laguna Alalay, un proceso que se desarrolla de forma ordenada y con alta afluencia de interesados.

La comercialización se realiza de manera escalonada, según el cronograma establecido por la Alcaldía de Cochabamba, y está orientada inicialmente a propietarios de viviendas y edificaciones ubicadas a lo largo del recorrido del evento.

Precios oficiales por módulo

La organización informó que los costos definidos para esta gestión son los siguientes:

  • Espacio para sillas:
    Bs 139 por módulo, con dimensiones de 5 metros por 1 metro.

  • Espacio para graderías:
    Bs 562 por módulo, con dimensiones de 5 metros por 2 metros.

Estos precios son oficiales y se aplican a lo largo del recorrido habilitado para el Corso.

 

 

Cronograma de venta

  • Lunes 9 de febrero: propietarios de viviendas y edificaciones del recorrido.

  • Martes 10 de febrero: instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, entidades militares y policiales, y personas con discapacidad.

  • Del miércoles 11 al viernes 13 de febrero: público en general.

Expectativa por el evento

El Corso de Corsos es uno de los principales eventos del Carnaval de Cochabamba, por lo que comerciantes y asistentes comenzaron a asegurar espacios con anticipación, previendo una alta concurrencia durante la tradicional entrada folklórica.

 

 

