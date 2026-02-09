Inicia la venta de espacios para el Corso de Corsos 2026: estos son los precios

La Alcaldía de Cochabamba habilitó la venta escalonada de espacios para el Corso de Corsos 2026. Conozca los costos por módulo y el cronograma.
Este lunes comenzó la venta de espacios para el Corso de Corsos 2026 en el campo ferial de la laguna Alalay, un proceso que se desarrolla de forma ordenada y con alta afluencia de interesados.
La comercialización se realiza de manera escalonada, según el cronograma establecido por la Alcaldía de Cochabamba, y está orientada inicialmente a propietarios de viviendas y edificaciones ubicadas a lo largo del recorrido del evento.
Precios oficiales por módulo
La organización informó que los costos definidos para esta gestión son los siguientes:
Espacio para sillas:
Bs 139 por módulo, con dimensiones de 5 metros por 1 metro.
Espacio para graderías:
Bs 562 por módulo, con dimensiones de 5 metros por 2 metros.
Estos precios son oficiales y se aplican a lo largo del recorrido habilitado para el Corso.
Cronograma de venta
Lunes 9 de febrero: propietarios de viviendas y edificaciones del recorrido.
Martes 10 de febrero: instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, entidades militares y policiales, y personas con discapacidad.
Del miércoles 11 al viernes 13 de febrero: público en general.
Expectativa por el evento
El Corso de Corsos es uno de los principales eventos del Carnaval de Cochabamba, por lo que comerciantes y asistentes comenzaron a asegurar espacios con anticipación, previendo una alta concurrencia durante la tradicional entrada folklórica.
