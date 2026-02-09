Inicia la venta de espacios para el Corso de Corsos 2026: estos son los precios

Este lunes comenzó la venta de espacios para el Corso de Corsos 2026 en el campo ferial de la laguna Alalay, un proceso que se desarrolla de forma ordenada y con alta afluencia de interesados.

La comercialización se realiza de manera escalonada, según el cronograma establecido por la Alcaldía de Cochabamba, y está orientada inicialmente a propietarios de viviendas y edificaciones ubicadas a lo largo del recorrido del evento.

Precios oficiales por módulo

La organización informó que los costos definidos para esta gestión son los siguientes:

Espacio para sillas:

Bs 139 por módulo , con dimensiones de 5 metros por 1 metro .

Espacio para graderías:

Bs 562 por módulo, con dimensiones de 5 metros por 2 metros.

Estos precios son oficiales y se aplican a lo largo del recorrido habilitado para el Corso.

Cronograma de venta

Lunes 9 de febrero: propietarios de viviendas y edificaciones del recorrido.

Martes 10 de febrero: instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, entidades militares y policiales, y personas con discapacidad.

Del miércoles 11 al viernes 13 de febrero: público en general.

Expectativa por el evento

El Corso de Corsos es uno de los principales eventos del Carnaval de Cochabamba, por lo que comerciantes y asistentes comenzaron a asegurar espacios con anticipación, previendo una alta concurrencia durante la tradicional entrada folklórica.

