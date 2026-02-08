Así se vivió la coronación de Camila I, Reina del Carnaval Cruceño 2026

Camila I fue coronada la noche del sábado como Reina del Carnaval Cruceño 2026, en un acto realizado en el salón Guarayos de la Feria Expocruz, donde destacó el compromiso y la entrega con los que se desarrollan las actividades carnavaleras.

Tras su coronación, la soberana expresó su emoción y agradecimiento, y afirmó que el trabajo que se realiza está dedicado al pueblo cruceño.

“Muy contenta y muy agradecida esta noche. Las palabras sobran, son muchas emociones porque esto recién comienza. Nuestro Carnaval va a ser infinito, con mucho amor y entrega en cada actividad para el pueblo”, señaló.

Entre aplausos, luces y una cuidada puesta en escena, Camila Ribera Roca fue coronada acompañada por su comparsa Los Testarudos, luciendo un traje diseñado por Galo Sánchez.

La reina destacó que, gracias al respaldo de su comparsa, pudo cumplir uno de sus sueños y vivir una experiencia que calificó como “inigualable”.

Por su parte, José Salazar, presidente de Los Testarudos, afirmó que el trabajo se desarrolló con alegría y dedicación, tanto durante las actividades precarnavaleras como en la preparación de un carnaval diferente para este 2026.

Salazar señaló además que la organización de las principales actividades del reinado fue el resultado de un trabajo sostenido durante los últimos tres años, a cargo de los integrantes de la comparsa.

