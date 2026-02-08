Seguro solidario por gasolina desestabilizada no dará dinero y cubrirá reparaciones en talleres autorizados

El Gobierno nacional activará desde la próxima semana un seguro solidario de daño contra terceros, destinado a atender posibles afectaciones en vehículos que habrían sido dañados por gasolina “desestabilizada”, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli.

La autoridad precisó que el seguro será administrado por YPFB Logística y no contempla la entrega de dinero en efectivo, sino la cobertura directa de las reparaciones mecánicas, bajo procedimientos técnicos especializados.

“El seguro no le da dinero a la persona, sino que la deriva a un taller para que se solucione el problema”, explicó Medinaceli.

Reparaciones bajo evaluación técnica

El ministro indicó que YPFB cuenta con seguros en todas las etapas de la cadena de hidrocarburos y que, en este caso, se optó por activar un seguro solidario para brindar una respuesta técnica a los usuarios que acrediten daños reales en sus motorizados.

Las personas que reporten afectaciones deberán acudir a talleres autorizados, donde se realizarán las verificaciones correspondientes para determinar si el daño está vinculado al combustible.

“Hay protocolos técnicos que permiten establecer si el daño fue causado por este evento. Cada caso será evaluado de manera individual”, remarcó.

No todos los casos serán aceptados

Medinaceli aclaró que el seguro permitirá diferenciar los reclamos legítimos de aquellos que busquen aprovechar la situación, y que la reparación dependerá del nivel de afectación del sistema de inyección o del motor.

Una vez concluidas las evaluaciones técnicas, se conocerá el número total de vehículos atendidos y el tipo de daños registrados.

La autoridad exhortó a la población a acudir con normalidad a las estaciones de servicio, asegurando que la gasolina que actualmente se comercializa cumple con los estándares y no generará daños en los motorizados.

