“Es un tema técnico, no político”: Diputado Rada pide esclarecer denuncias por combustible

Ante las denuncias por daños a vehículos y afectación al trabajo de transportistas en distintos puntos del país, el diputado Ricardo Rada (PDC) exigió una investigación técnica exhaustiva para identificar a los responsables por la presunta venta y distribución de combustibles en mal estado, remarcando que se trata de un problema que debe abordarse con rigor técnico y no con especulación política.

“Este es un problema 100% técnico y debe ser la empresa estatal la que, después de una investigación, le diga a los bolivianos cuál es la causa real de lo que está ocurriendo y quiénes son los responsables; separar lo técnico de lo político, con una investigación especializada que permitirá conocer el origen real del problema”, sostuvo.

Señaló que una de las posibles causas del problema podría estar relacionada con prácticas heredadas de anteriores administraciones, lo que también debe investigarse.

Explicó que la compra de combustible en el mercado internacional no es un proceso simple y que está sujeta a estándares, certificaciones y controles específicos.

“Si se demuestra que el producto no es de la calidad comprometida, se puede iniciar un proceso contra la empresa o el país proveedor”, agregó.

En ese marco, confirmó que se solicitarán informes periciales independientes para esclarecer los hechos desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El legislador sostuvo que, una vez establecida la causa, se debe avanzar en la identificación de responsables y en las sanciones correspondientes.

“Hay que investigar a los corruptos, determinar dónde estuvo la falencia y establecer a quién se le debe cobrar el daño ocasionado a las movilidades y a los transportistas”, indicó.

También consideró que podrían corresponder mecanismos de reparación, aunque aclaró que estos deben basarse en resultados técnicos.

Mira la programación en Red Uno Play