Lluvias y tormentas: así estará el clima este miércoles en ciudades capitales

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este miércoles 4 de febrero un clima mayormente estable, aunque con nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé probabilidad de lluvias y tormentas, con temperaturas que oscilarán entre 7°C y 19°C. Un comportamiento similar se espera en El Alto, donde la mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 16°C.

Oruro amanecerá con cielo poco nuboso, con registros térmicos entre 2°C y 22°C, mientras que Potosí tendrá cielos nubosos durante toda la jornada, con temperaturas que irán de 3°C a 20°C.

En Cochabamba, el pronóstico incluye tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias, con una mínima de 12°C y una máxima de 29°C. Sucre presentará condiciones similares, con valores entre 14°C y 26°C.

Para Tarija, el Senamhi anticipa cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 14°C y 28°C.

En el oriente y norte del país, se esperan condiciones más inestables. Cobija registrará tormentas eléctricas y alta probabilidad de precipitaciones, con temperaturas entre 23°C y 32°C. Trinidad tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, también con tormentas y lluvias.

En Santa Cruz, el pronóstico señala tormentas eléctricas, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 29°C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

