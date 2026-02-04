La mandataria encargada apostó por "construir una agenda de trabajo" con Estados Unidos desde las "diferencias" y aseguró que los venezolanos apuestan a que "las controversias, las divergencias" con el país norteamericano se resuelvan a través del "diálogo político y el diálogo diplomático".
04/02/2026 7:03
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó por superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumple un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En este sentido, la mandataria encargada apostó por "construir una agenda de trabajo" con Estados Unidos desde las "diferencias" y aseguró que los venezolanos apuestan a que "las controversias, las divergencias" con el país norteamericano se resuelvan a través del "diálogo político y el diálogo diplomático".
"Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal", indicó Delcy Rodríguez, quien mencionó que "históricamente hay muchos vínculos" entre Venezuela y Estados Unidos.
El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.
Rodríguez inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU., se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.
