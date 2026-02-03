Imágenes estremecedoras: bus queda atrapado con 70 trabajadores por la crecida de un río

Momentos de pánico y desesperación se vivieron en la madrugada de este lunes en el distrito de Jayanca, región Lambayeque (Perú), luego de que un bus con 70 trabajadores quedara atrapado en medio de la crecida repentina del río Motupe, a punto de ser arrastrado por la fuerte corriente.

El vehículo transportaba a obreros de la empresa agroindustrial Beta cuando intentó cruzar un badén artesanal en el sector La Viña–El Mirador, activado por el incremento del caudal tras intensas lluvias registradas en la parte alta de la cuenca.

Según reportes oficiales, el conductor perdió la huella del badén, lo que provocó que el bus se saliera de la vía y quedara peligrosamente inclinado. Ante el temor de que la unidad volcara, los pasajeros rompieron las ventanas y evacuaron de emergencia para ponerse a salvo.

El alcalde distrital de Jayanca, Hermes Carrillo Mori, informó a la Agencia Andina que se activó de inmediato la Plataforma Distrital de Defensa Civil, desplegándose maquinaria pesada municipal para atender la emergencia.

“Con el apoyo de un cargador frontal se logró rescatar al vehículo que transportaba aproximadamente a 70 trabajadores. Afortunadamente, los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de que ocurriera una tragedia”, señaló la autoridad.

Aunque el nivel del río ha disminuido ligeramente, el burgomaestre advirtió que nuevas lluvias podrían provocar otro aumento del caudal en las próximas horas, manteniendo el riesgo latente en la zona.

Además, alertó que más de 10 mil personas de los caseríos y centros poblados de Puerto Rico, El Mirador, Pampa de Lino, Cahuide, Soledad, Víctor Raúl, Casa Blanca, entre otros sectores ribereños, se encuentran en riesgo permanente, debido a que el río Motupe ha modificado su cauce en años anteriores.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a no intentar cruzar ríos o badenes, mantenerse informada por canales oficiales y priorizar la seguridad de niños, adultos mayores y personas vulnerables.

