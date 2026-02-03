Recuperan 14 motocicletas robadas en el Norte Integrado y aprehenden a cuatro personas

Un megaoperativo ejecutado por la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) permitió la recuperación de 14 motocicletas reportadas como robadas en la región del Norte Integrado. Durante la intervención policial también fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas una mujer, presuntamente vinculadas a estos hechos delictivos.

El comandante departamental de la Policía, coronel Davvid Gómez, informó que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre personal de Diprove de Santa Cruz de la Sierra y del municipio de Montero.

“Como resultado tenemos 14 motocicletas recuperadas y cuatro personas aprehendidas”, señaló la autoridad.

Por su parte, el director departamental de Diprove, coronel Vanderley Flores, explicó que la investigación se activó tras la denuncia de un ciudadano que sufrió el robo de su motocicleta el pasado 2 de febrero, alrededor de las 22:30, en un edificio ubicado en el séptimo anillo de la avenida Cristo Redentor.

A partir de esa denuncia se realizaron tareas investigativas que derivaron en operativos en Montero, donde se logró ubicar varios de los motorizados sustraídos.

“En Diprove tenemos físicamente 13 motocicletas y la última fue entregada al propietario, previa verificación de la documentación”, precisó Flores.

El director de Diprove Montero, Carlos Piérola, indicó que entre los motorizados recuperados hay unidades con denuncia formal de robo y otras que forman parte de procesos investigativos en curso. Asimismo, confirmó la aprehensión de cuatro personas: tres varones y una mujer.

“Se está trasladando a los aprehendidos hasta la ciudad de Santa Cruz y las investigaciones continúan”, afirmó.

Las motocicletas recuperadas fueron llevadas a dependencias de Diprove en Santa Cruz, donde varias víctimas de robo acudieron para reconocer sus vehículos y gestionar su devolución, presentando la documentación correspondiente.

Desde la Policía se exhortó a las personas que hayan sido víctimas de robo de motocicletas a apersonarse a oficinas de Diprove para verificar si sus motorizados se encuentran entre los recuperados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la totalidad de los casos y determinar responsabilidades.

