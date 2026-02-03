Atropellaron a su madre y huyeron: familia pide justicia tras tragedia en La Paz

Una mujer de aproximadamente 77 años perdió la vida la mañana del lunes tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la avenida Quintanilla Zuazo, zona Pura Pura de la ciudad de La Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:38 de la mañana, cuando la víctima había salido de su domicilio y caminaba por la mencionada avenida. El vehículo involucrado, un camión Nissan Condor color verde con blanco y toldo azul, no tenía placa visible y, según testigos, invadió el carril de subida antes del impacto.

“Yo pido justicia, pido a las personas que me den referencias, porque esto no puede quedar impune. Ni siquiera se ha hecho cargo de mi madre”, declaró la hija de la víctima.

Los familiares lograron identificar el vehículo gracias a testimonios y pidieron colaboración ciudadana para dar con el conductor.

También denunciaron negligencia por parte de la Policía, indicando que el personal policial tardó más de dos horas en llegar al lugar del accidente.

La División de Accidentes de Tránsito realizó el levantamiento del cadáver una vez que se hicieron presentes en la zona. El conductor, al no auxiliar a la víctima, enfrenta cargos agravados según la normativa vigente.

