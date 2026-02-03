Ángel Quiroga García busca la alcaldía de Sacaba: "Sacaba merece crecer de manera planificada"

En una nueva entrega del segmento "Conociendo al Candidato", el ingeniero Ángel Quiroga García presenta su postulación a la alcaldía del municipio de Sacaba por la agrupación ciudadana APB-Súmate. Con un enfoque centrado en la planificación urbana, el candidato busca captar el voto de los sacabeños bajo la premisa de una gestión participativa y técnica.

Ángel Quiroga García, de 49 años, cuenta con una formación técnica sólida. Es bachiller del colegio María Josefa Mujía y profesional Ingeniero en Geodesia por la Universidad Latinoamericana. En el ámbito personal, se define como un hombre de fe, destacando el apoyo de su esposa Elsa y sus hijos, Alejandro y Marcelo, futuros profesionales en arquitectura e ingeniería.

Quiroga García identificó los ejes centrales de su plan de gobierno, enfatizando que el desarrollo de Sacaba no debe ser improvisado:

Salud: Construcción de hospitales de segundo nivel en los distritos municipales restantes.

Educación: Alianzas estratégicas para que estudiantes de diversas carreras aporten con su conocimiento al municipio.

Servicios Básicos: Garantizar agua potable para el consumo doméstico y sistemas de riego para el sector agrícola.

"Sacaba merece crecer con oportunidades y mejor calidad de vida. Para mí, lo más importante es Dios y mi familia", afirmó el postulante.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a la confianza ciudadana, asegurando que su administración se basará en el contacto directo con la gente. "Sacaba se gobierna con el pueblo y para el pueblo", concluyó.

