Alejandro Quisberth, candidato a la alcaldía, propone una "Sacaba nueva"

En una nueva entrega del sector “Conociendo al Candidato”, el ingeniero comercial Alejandro Quisberth Gamarra presenta su propuesta para buscar la silla municipal de Sacaba bajo la sigla de Unidad Nacional. Con 36 años y una formación académica de magíster en administración y dirección de empresas, Quisberth busca posicionarse como la alternativa de renovación frente a los problemas estructurales del municipio.

Bajo el lema “Viene lo nuevo”, Quisberth identificó a la corrupción y la falta de planificación como los principales obstáculos que han frenado el desarrollo de Sacaba. Su plan de gobierno se centra en la digitalización total de la administración pública para eliminar la burocracia.

“Lo nuevo es una Sacaba digital que facilite los trámites a los emprendedores y agilice absolutamente todos los servicios de la alcaldía”, afirmó el candidato.

El candidato de Unidad Nacional desglosó una serie de compromisos destinados a transformar el rostro del municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes:

Servicios básicos: Garantizar agua potable y alcantarillado 24/7 en todos los barrios.

Seguridad y tecnología: Implementación de iluminación LED en todo el municipio y vigilancia ciudadana permanente (24/7).

Derecho a la propiedad: Regularización de predios para que los vecinos pasen de tener minutas a ser propietarios legítimos.

Ordenamiento urbano: Reestructuración vial y planificación estructural para modernizar el tráfico y el crecimiento de la ciudad.

Para Quisberth, el futuro de Sacaba depende de su capacidad para atraer capitales. Su propuesta incluye brindar seguridad jurídica a la empresa privada para convertir al municipio en un polo de inversión. El objetivo final es generar fuentes de empleo locales para evitar que los sacabeños tengan que buscar oportunidades fuera de su ciudad.

Durante la entrevista, el candidato resaltó que su motivación nace de su entorno familiar —sus hijos Sofía y Víctor Darío, su madre, hermano y pareja— y de una profunda vocación de servicio ligada a sus valores personales. "Creer en Dios y en este proyecto es lo que nos da el impulso diario para trabajar por vos", concluyó.

