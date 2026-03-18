Inicia el pago: ¿Cómo se calcularán las compensaciones por daños en motorizados?

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se informó que desde esta semana iniciará el pago de compensaciones a usuarios que reportaron daños en sus vehículos por la calidad de la gasolina y completaron el proceso de registro.

El trámite se realiza a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), habilitado para reportar afectaciones en motorizados.

Pagos según nivel de daño

El presidente de YPFB, Yussef Akly, explicó que los montos serán definidos de acuerdo con el nivel de afectación y el tipo de vehículo.

“Será una compensación justa acorde al nivel de afectación”, afirmó.

“La compensación es en efectivo, y eso se hace en base a la clasificación que se tenga en base a cómo uno presenta su nivel de daño, ese es el mecanismo directo el cuál se va a prever el pago de la compensación en base a una transferencia, la contraparte del seguro es la empresa UniBienes”, explicó.

YPFB lanzó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital basada en WhatsApp para gestionar compensaciones por daños en vehículos causados por gasolina desestabilizada. El sistema permite reportar, evaluar y pagar daños leves a graves mediante firma electrónica y validación bancaria directa.

Avance del registro

Según datos oficiales, se registraron 10.874 reportes en el sistema.

De ese total, 2.634 usuarios ya concluyeron el proceso y serán los primeros en recibir los pagos, mientras que 2.710 aún deben completar documentación.

YPFB indicó que continuará con la evaluación de casos pendientes, mientras avanza el desembolso para quienes cumplieron todos los requisitos.

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