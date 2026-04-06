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Economía

Alertan que incremento salarial podría generar desempleo

Pablo Camacho cuestiona la propuesta de la COB y señala que la medida es inviable para la economía formal.

Red Uno de Bolivia

06/04/2026 19:33

Foto: Billetes de cien y cincuenta bolivianos (captura de video)
La Paz

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El director de Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, advirtió que la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial del 20% generaría efectos negativos en la economía, como la pérdida de empleos y un aumento de la inflación.

“El incremento del 20% va a ser la asfixia y lo único que va a generar es menor empleo”, afirmó.

Riesgos para la economía

Camacho sostuvo que una medida de esta magnitud es técnicamente inviable, especialmente en un contexto donde el sector empresarial aún busca recuperarse.

Asimismo, alertó que el ajuste podría provocar un incremento en la inflación, afectando tanto a empresas como a trabajadores.

Llamado al trabajo conjunto

El representante planteó la necesidad de un trabajo coordinado entre distintos sectores para impulsar la economía nacional.

“Hoy deberíamos estar trabajando de manera conjunta (…) para generar las condiciones necesarias para que Bolivia vuelva al camino del crecimiento y el desarrollo”, señaló.

Economía con alta informalidad

Camacho recordó que actualmente la economía formal en el país alcanza apenas el 14%, lo que limita la capacidad de aplicar incrementos salariales sin generar impactos negativos.

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