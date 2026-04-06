La Policía investiga la muerte de Flora Caihuara, de 51 años, quien perdió la vida tras recibir un impacto de bala mientras se encontraba en su chaco, en el barrio 24 de Junio del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz.

Según el testimonio de su esposo, la víctima se había quedado en el lugar para cumplir con las labores habituales de cuidado de animales.

“Tenemos chaco y animales como vacas, perros y otros. Ella se quedó para cuidar y darles alimentación”, explicó.

El hombre relató que ambos solían turnarse para atender el terreno debido a la falta de personal. “Sabíamos turnarnos… yo a veces voy y ella viene, o ella se va unos días”, indicó.

El día del hecho, él tuvo que ausentarse por motivos personales. “Ella se quedó y yo salí a arreglar mi camioneta que estaba en mal estado. Tenía que quedarse sí o sí para dar alimentación a los animales”, señaló.

De acuerdo con la denuncia, el disparo fue realizado por el trabajador de un vecino. Sobre cómo se enteró de lo sucedido, el hombre indicó: “Me llamaron los dueños de la parcela y otra gente. Ahí recién me enteré y me trasladé al lugar”.

Tras el hecho, el hombre formalizó la denuncia y acompañó a la Policía hasta el lugar. “He solicitado, he puesto la denuncia y hemos ido con la Policía. Hicieron el levantamiento del cadáver y al infractor lo trajeron”, detalló.

El presunto autor fue aprehendido y permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar. Mientras tanto, familiares y vecinos velan los restos de la víctima, cuya muerte deja en la orfandad a tres hijos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

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