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Mi Teleférico restablece operaciones en líneas Azul y Amarilla tras mantenimiento programado

La empresa estatal confirmó la reactivación del servicio tras trabajos técnicos, en rutas clave entre La Paz y El Alto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

06/04/2026 6:48

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La Paz

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Las líneas Azul y Amarilla de Mi Teleférico retomaron operaciones tras un periodo de mantenimiento, según informó la empresa estatal a través de un comunicado oficial.

El servicio fue restablecido en tramos estratégicos que conectan La Paz y El Alto, incluyendo rutas como Plaza Libertad, UPEA, Río Seco, Satélite y Buenos Aires.

 

Desde la empresa indicaron que los trabajos se realizaron como parte de tareas programadas para garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento del sistema.

Mi Teleférico es uno de los principales medios de transporte en el eje metropolitano, por su conexión directa entre ambas ciudades y su alta demanda diaria.

Tras la reanudación del servicio, se prevé la normalización del flujo de pasajeros en estas líneas.

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