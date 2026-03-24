La Paz: Ante paro de transporte, Mi Teleférico amplía su horario

La empresa estatal Mi Teleférico informó que este miércoles 25 de marzo ampliará de manera excepcional su horario de operaciones, que será de 06:00 a 22:30, con el objetivo de garantizar el traslado oportuno de la ciudadanía.

La medida responde al incremento en la demanda del servicio en las ciudades de La Paz y El Alto.

Más cabinas y mayor velocidad

Como parte del plan operativo, la empresa implementará una serie de acciones para optimizar el servicio, entre ellas:

Incremento del número de cabinas en circulación

Aumento de la velocidad del sistema

Refuerzo de personal en estaciones estratégicas

Estas medidas buscan reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.

Garantizan servicio eficiente y seguro

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, aseguró que la ampliación del horario forma parte de un esfuerzo institucional para responder a la demanda.

“Estamos ampliando de manera excepcional nuestro horario de operaciones… con el objetivo de garantizar el traslado de la población y ofrecer un servicio seguro, eficiente y confiable”, afirmó.

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