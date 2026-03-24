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La Paz: Ante paro de transporte, Mi Teleférico amplía su horario

La empresa estatal aplicará medidas adicionales para atender la alta demanda y mejorar el servicio a los usuarios.

Juan Marcelo Gonzáles

24/03/2026 19:35

Foto: Cabinas de Mi Teleférico
La Paz

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La empresa estatal Mi Teleférico informó que este miércoles 25 de marzo ampliará de manera excepcional su horario de operaciones, que será de 06:00 a 22:30, con el objetivo de garantizar el traslado oportuno de la ciudadanía.

La medida responde al incremento en la demanda del servicio en las ciudades de La Paz y El Alto.

Más cabinas y mayor velocidad

Como parte del plan operativo, la empresa implementará una serie de acciones para optimizar el servicio, entre ellas:

  • Incremento del número de cabinas en circulación
  • Aumento de la velocidad del sistema
  • Refuerzo de personal en estaciones estratégicas

Estas medidas buscan reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.

Garantizan servicio eficiente y seguro

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, aseguró que la ampliación del horario forma parte de un esfuerzo institucional para responder a la demanda.

“Estamos ampliando de manera excepcional nuestro horario de operaciones… con el objetivo de garantizar el traslado de la población y ofrecer un servicio seguro, eficiente y confiable”, afirmó.

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