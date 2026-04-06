Transportistas de Punata bloquean la avenida 6 de Agosto por conflicto de una parada en la ciudad de Cochabamba

Transportistas de Punata instalaron este lunes un bloqueo en la avenida 6 de Agosto y vías aledañas en la ciudad de Cochabamba, en protesta por la presunta creación de una nueva línea de transporte y una parada sin normativa municipal.

Uno de los movilizados señaló que la medida responde a la afectación directa a su sector. “Estamos bloqueando por la nueva línea que nos ha afectado mucho. Están haciendo paradas sin ordenanza municipal en la ciudad de Cochabamba. No están reglamentadas y por eso estamos acá”, dijo.

De acuerdo con los transportistas, la nueva línea pretende establecer una parada en esta avenida sin cumplir con la normativa vigente, lo que generó rechazo y la decisión de asumir medidas de presión.

El bloqueo provocó un congestionamiento vehicular en la zona del distribuidor de la Av. 6 de Agosto y rutas cercanas, afectando a numerosos conductores debido a que solo se permite el paso de motocicletas, mientras el resto de los vehículos debe buscar rutas alternas.

Los movilizados no descartaron continuar con las medidas hasta obtener una respuesta de las autoridades municipales.

Ante el conflicto, los representantes de la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba y de la Dirección Departamental de Tránsito convocaron a dialogar a los transportistas movilizados.

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